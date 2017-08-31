1 сентября в кредит. Как малоимущие семьи собирают детей в школу

Собрать ребенка в школу для кого-то нереально без посторонней помощи. О таких помощниках рассказывает Sobesednik.ru.

«Добрый портфель»

Пенсионерка Валентина Ковалева из Саратова 1 сентября поведет внучку в школу впервые. Девочка будет одета не хуже, чем другие: лаковые туфельки, белая блузка, солидный портфель. Валентина одна воспитывает внучку, а еще 17-летнего внука, который учится на третьем курсе кулинарного училища. Отец детей погиб, бабушка им и за папу, и за маму.

– Да я разве все сразу к школе купила бы?! – разводит она руками. – У меня пенсия всего 14,5 тысяч рублей. Помог «Добрый портфель».

«Добрый портфель» – это благотворительная акция, которую в Саратовской области проводит детский центр «Колосок» под патронатом регионального детского омбудсмена. Люди приносят для школьников из малоимущих семей канцтовары, портфели, рюкзаки и одежду. Ковалевой подарили новенький портфель с годовым запасом письменных принадлежностей для внучки и теплые брюки для внука.

Акции, когда детей собирают в школу всем миром, проходят во многих регионах. Организаторы – это в первую очередь отделения соцзащиты и храмы, где тех, кому нужна помощь, чтобы собрать ребенка в школу, знают буквально в лицо.

Готовь ученика с мая

Портфель с ручками и тетрадками – это, как правило, максимум, на который могут рассчитывать родители учеников из категории нуждающихся, но они и этому рады.

– Мы с дочкой сегодня целый день портфели «примеряли», – рассказывает Светлана Губанова из Саратова. – Те, что подешевле, то жмут, то ручки ненадежные, а портфели за 4,5 тысячи все как на подбор надежные, удобные. Но для нас это дорого.

Бесплатные «добрые» портфели выдают, увы, только первоклашкам, а у Губановой дети уже подростки: двоим по 13, одной – 14 лет. Поэтому они получат только пакеты с карандашами, ручками, альбомами, красками – всем тем, что пригодится в школе. Но и это, по словам женщины, много значит: каждый набор стоит 2 тысячи рублей. Светлана с мужем – врачи, получают среднюю по меркам города зарплату. Многодетная мама даже пораньше вышла из декрета (младшему из ее пятерых детей всего 1,5 года), чтобы подготовить школьников к учебе.

– Деньги начали откладывать с мая, – рассказывает Светлана. – Исходили из расчета 20 тысяч рублей на ребенка, но уже сейчас выходим из бюджета. На старшую дочь потратила 18 тысяч рублей, а еще столько всего нужно купить!

По словам мамы, ее школьники из детских магазинов уже выросли, а до взрослых еще не доросли. Подобрать вещи и обувь по размеру им очень сложно и сэкономить не получается – покупают то, что хотя бы подошло. Остались, конечно, вещи, купленные еще в прошлом году, но дети быстро растут.

– Один у меня так сильно за лето вымахал, я аж испугалась, – смеется Светлана.

Школа ремонта

Многодетная мама Ульяна Тихонова из Казани покупает одежду и прочее школьное «снаряжение» не в августе, когда цены взлетают до небес, и не на школьных базарах, где дороже, а заранее – на зимних распродажах.

– Школьную форму ребенку на этот год я покупала в 2016-м, на новогодней распродаже со скидкой 70 процентов, – рассказывает она. – Покупала на свой страх и риск, так как не угадаешь размер на год вперед.

Ульяна и рада бы получить в дар от знакомых или фондов детскую одежду б/у, но это, по ее мнению, нереально – дети изнашивают все почти полностью.

– А покупать надо все – от карандаша до формы, – говорит Ульяна. – Родители у меня – работающие пенсионеры, им бы себя прокормить. Папа наш работает на заводе, при его зарплате в 30 тысяч с небольшим денег хватает только на питание и подгузники. Пока младшим детям нет 1,5 лет, я получаю пособие, на эти деньги и собираю своего второклассника в школу.

Кроме школьной формы, которая, к слову, обошлась Ульяне в 5 тысяч рублей, еще одна затратная статья – рабочие тетради, на них уходит еще 1,5 тысячи. Вообще-то по закону они должны быть бесплатными, но Тихонова говорит, что «не слышала, чтобы их хоть где-то выдавали».

В августе в классе собирали по 2,5 тысячи с ученика на замену мебели и перестилку линолеума. Накануне учебного года родители должны быть готовы к тому, что родительский комитет или руководство учебного заведения может попросить их скинуться на что-то нужное школе.

– Мы не дали – денег нет, – переживает Ульяна. – Реакция учителя на мои слова, что требовать надо не с родителей, а с Министерства образования, была негативная, и я не знаю, как это скажется на учебном процессе сына. Ремонт силами других родителей сделали.

Тихоновым сложно объяснить учителю, что под категорию малоимущих они не попадают – их доход на каждого члена семьи на 200 рублей выше порога. А значит, никакой материальной помощи к учебному году они не получат. Им положены только компенсации.

– На проезд дают 275 рублей на ребенка-школьника в месяц, на лекарства около 90 рублей на каждого ребенка, и еще есть компенсация «коммуналки», – перечисляет Ульяна. – В этом месяце я получила 570 рублей.

Учеба в долг

Когда 1 сентября близко, а ребенку еще не в чем сесть за парту, некоторые родители занимают деньги. У Марии Фигурновой из Вологды из 9 детей в школу идут пятеро.

– Муж работает отделочником, отложить удается максимум 20 тысяч рублей, – говорит она. – Их хватает на одного ребенка, 80 тысяч занимаем. Потом весь год отдаем долги.

На самом деле Марии крупно повезло – у нее есть знакомые, которые могут одолжить и подождать несколько месяцев, когда она вернет деньги. Те, у кого такой возможности нет, а вести ребенка в школу все равно надо, берут кредиты. В 2015 году Сбербанк ввел в линейку потребительских кредитов продукт «Обратно в школу!», который предназначен для родителей учеников. Правда, в этом году его уже нет. Зато аналогичный кредит появился у челябинского Челиндбанка.

– По нему ставка всего 15,5–17,5 процентов годовых, – пояснила оператор на горячей линии. – По другим потребительским кредитам ставки намного выше – от 18 процентов с поручителем. Надо представить документ, подтверждающий, что вы родитель или что ваш ребенок обучается.

В 2012 году акция продавца крупной бытовой техники под слоганом «Возьми кредит и собери ребенка в школу» (речь шла о покупке техники) вызвала негодование родителей: мол, она намекает на низкий социальный уровень людей. Кидать камни в торговую сеть странно, маркетологи всего лишь использовали как рекламный ход российские реалии: собрать ребенка в школу даже при средних доходах действительно непросто. «В нашем регионе средняя зарплата 20 тысяч рублей. Вопрос: как без кредита собрать двоих школьников?» – пишет на одном из родительских форумов мама.

Накануне учебного года родители решают свои задачи – из жизни, не из учебников. И какими бы трудными они ни были, ответ найти придется, потому что не подготовить ребенка к школе нельзя.