Общество
14:12, 30 Августа 2017 Версия для печати

Толпа сочувствующих Джабраилову земляков насторожила МВД

Особый режим пропуска в отдел полиции на Китай-городе в Москве ввели из-за Джабраилова.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании бизнесмена Умара Джабраилова, который устроил стрельбу в отеле Four Seasons в Москве, а потом пожаловался на бессонницу и зубную боль.

По данным газеты «Московский комсомолец», сейчас возле изолятора временного содержания в центре Москвы, где находится Джабраилов, собираются его земляки. Как пишет издание, их число растет. Они говорят полиции, что приехали поддержать бизнесмена.

Полиция, в свою очередь, пропускает в здание ОУМВД по московскому району Китай-город только тех, кто зарегистрирован в данном районе.

Между тем РИА «Новости» сообщает, что в номере, где остановился Джабраилов, нашли белый порошок. Находку отправили на экспертизу.

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