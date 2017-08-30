Политика
16:11, 30 Августа 2017 Версия для печати

Песков опроверг бизнес-связи своей дочери с Джабраиловым

Дмитрий Песков подтвердил факт сотрудничества своей дочери с организацией Джабраилова.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании бизнесмена Умара Джабраилова в Москве. Джабраилов является руководителем ассоциации предпринимателей «Аванти», где какое-то время работала Елизавета Пескова.

По данным РИА «Новости», пресс-секретарь российского президента настороженно относится к деятельности своей дочери. При этом Песков заявил о том, что у его дочери с Джабраиловым не было каких-либо бизнес-отношений: «Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей».

Отметим, что на сайте «Аванти» есть информация о том, что дочь Пескова назначена советником президента ассоциации на общественных началах.

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Что нужно для счастья депутату, дальнобойщику, боссу Лизы Песковой – и вам?
Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей, что в их понимании необходимо для того, чтобы быть счастливыми »

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Редактор Sobesednik.ru — о новой работе дочери Дмитрия Пескова и о том, что детям чиновников в России негде работать »

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