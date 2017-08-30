Обвиняемый в убийстве в Парке Горького не признал свою вину

Корнею Макарову, задержанному по подозрению в убийстве в Парке Горького, предъявили обвинения.

Как писал Sobesednik.ru 29 августа, 23-летний сын актёра из «Интернов» Корней Макаров добровольно сдался следователям и отправился на допрос. Его подозревают в убийстве 25-летнего блогера Станислава Думкина в Парке Горького.

ОТР сообщает, что 30 августа Макарову предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Молодому человеку грозит до 15 лет заключения.

Адвокат задержанного Артём Миняйчев сообщил, что его подзащитный не признал свою вину.