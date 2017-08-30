"Крупнейшейшая реформа" в авиации сэкономит для РФ 50 млрд

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) и корпорация «Иркут» объединятся.

О подготовке «крупнейшей реформы» российского авиастроения «Коммерсанту» сообщили источники в руководстве предприятий ОАК, в Минпромторге и аппарате правительства.

Новая структура, в которую войдут ОАК, ГСС и «Иркут», займётся, в частности, управлением гражданскими программами Объединённой авиастроительной корпорации.



Один из собеседников издания предположил, что корпорация в условиях сокращения государственного оборонного заказа решила сделать ставку на развитие гражданских самолётов. В ходе реформы «Иркут» перестанет реализовывать военные программы к 2022 году и сконцентрируется на производстве самолётов типа МС-21.



По мнению экспертов, объединение ОАК, ГСС и «Иркута» в одно юридическое лицо позволит сэкономить около 50 миллиардов рублей.



Реформа, по данным газеты, приведёт к кадровым перестановкам. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь возглавит ещё и «Иркут», а гендиректор «Ильюшин Финанс Ко» Александр Рубцов сменит Владислава Масалова на посту руководителя ГСС.