Идею переноса 1 сентября в регионах в Совфеде сочли нелогичной

В профильном комитете Совфеда не поддержали идею о возможности переноса 1 сентября в регионах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутаты из партии ЛДПР предложили законопроект, который бы разрешил муниципалитетам переносить 1 сентября.

В комментарии «Парламентской газете» представитель ЛДПР Владимир Деньгин пояснил, что депутаты выступают за возможность муниципалитетов смещать учебный год и каникулы на месяц (учебный год сможет начинаться 1 октября, а заканчиваться 1 июля).

Деньгин добавил, что о подобных нововведениях просили регионы России.

Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова не поддержала законодательную инициативу ЛДПР. По ее мнению, не очень логично разрешить регионам самостоятельно решать, когда начинать учебный год, на фоне создания единого образовательного пространства в РФ.

Гумерова отметила, что «сейчас в образовании есть более насущные проблемы, чем предлагаемые идеи о переносе начала учебы».