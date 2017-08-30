Общество
Источник: "Парламентская газета"
13:59, 30 Августа 2017 Версия для печати

Идею переноса 1 сентября в регионах в Совфеде сочли нелогичной

В профильном комитете Совфеда не поддержали идею о возможности переноса 1 сентября в регионах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутаты из партии ЛДПР предложили законопроект, который бы разрешил муниципалитетам переносить 1 сентября.

В комментарии «Парламентской газете» представитель ЛДПР Владимир Деньгин пояснил, что депутаты выступают за возможность муниципалитетов смещать учебный год и каникулы на месяц (учебный год сможет начинаться 1 октября, а заканчиваться 1 июля).

Деньгин добавил, что о подобных нововведениях просили регионы России.

Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова не поддержала законодательную инициативу ЛДПР. По ее мнению, не очень логично разрешить регионам самостоятельно решать, когда начинать учебный год, на фоне создания единого образовательного пространства в РФ.

Гумерова отметила, что «сейчас в образовании есть более насущные проблемы, чем предлагаемые идеи о переносе начала учебы».

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