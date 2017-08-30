Общество
13:32, 30 Августа 2017 Версия для печати

Гуцериевы удостоились звания самой богатой семьи России

Гуцериевы возглавили рейтинг самых богатых российских семей по версии журнала Forbes.

По данным Forbes, совокупное состояние десяти богатейших семей России за последний год выросло на два миллиарда долларов — до 27 миллиардов долларов.

Партнёрами промышленно-финансовой группы «Сафмар», которую основал Михаил Гуцериев, стали его сын Саид и племянник Билан Ужахов. Состояние первого журналисты оценивают в 770 миллионов долларов, а второго – в 40 миллионов долларов. Семья Гуцериевых возглавила рейтинг богатейших семей РФ уже в третий раз.

На втором месте рейтинга Forbes оказалась семья Ротенбергов, которые имеют 4,2 миллиарда долларов за счёт подрядов «Газпрома» и других госзаказов.

Третье место списка заняли председатели совета директоров Промсвязьбанка братья Ананьевы с 2,7 миллиардами долларов.

Четвёртая строчка рейтинга досталась сыновьям первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Состояние совладельцев ТАИФ Айрата и Радика Шаймиевых оценивается в 2,215 миллиарда долларов.

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Ушаков Олег

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