Задержанной за проституцию сержанту полиции подбросили презервативы

Сотрудница полиции, задержанная по подозрению в проституции, заявила, что ее подставили.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в центре Москвы задержали 32-летнюю сотрудницу полиции из Саратовской области по подозрению в занятии проституцией. В ГУ МВД по Саратовской области рассказали, что задержанная сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком.

По данным Life, 29-летняя девушка заявила, что ее подставила подруга. По ее словам, именно подруга подбросила ей в сумку нижнее белье и презервативы, ответила по телефону ее голосом и заставила ехать на встречу.

Отмечается, что после опроса девушку отпустили.