Сестра убитого на "мосту Немцова" волонтера: Мне терять нечего

Будут ли родственники Ивана Скрипниченко добиваться расследования убийства на «Немцов-мосту», выяснял Sobesednik.ru.

Иван Скрипниченко, который охранял народный мемориал на месте гибели Бориса Немцова, скончался через несколько дней после нападения неизвестного. Обстоятельства гибели 36-летнего активиста выясняет Следственный комитет.

Sobesednik.ru поговорил со старшей сестрой погибшего — Анастасией Скрипниченко:

— Мы с Ваней общались по телефону после инцидента. Он позвонил: «Ха-ха! Мне в морду дали на мосту». Сразу решил, что нападавший был какой-то засланный казачок.

По регламенту волонтеров «Немцова-моста», все внештатные ситуации они фиксируют и вызывают полицию. Ваня заявление тоже написал. А сотрудники ему сказали, что камера видеонаблюдения была отвернута от места происшествия.

В СМИ почему-то пишут, что его отвезли в больницу. Но в [НИИ им.] Склифосовского он дошел на собственных ногах. Там ему сделали МРТ, и врач сказала, что все в порядке и нужно только вправить сломанный нос. Он бодрился, но было заметно, что ему сложно дышать — только ртом.

— Следователи говорят, что назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти...

— Не знаю, о чем они говорят. Тело его практически уже на родине, в Миассе. Вчера отправили из Москвы. Хоронить его будем здесь. Эксгумация исключена. Буквально через несколько минут я выезжаю встречать в аэропорт Челябинска Олю, жену брата.

Об исследованиях причины смерти ничего не известно. Какая там была экспертиза — непонятно. А сами... Мы не от сохи, конечно, но небогатые, мягко говоря, люди, инженеры. У нас ни средств, ни связей нет.

— Рассчитываете ли вы на то, что проверка, которую сейчас ведет Следственный комитет, будет объективной?

— Не могу утверждать, но мне кажется, что она окажется формальной.

— Собирается ли как-то семья Ивана добиваться эффективного расследования? Искать адвоката, который мог бы выступить в роли представителя потерпевшей стороны, например?

— Мы поглядываем за новостями на политической сцене... И понимаем, что если будем добиваться, то просто с ума сойдем на этой почве. А маме за 60 лет, мужчин у нас в роду больше не осталось. Так что сами затевать не станем. Решили так: пусть Бог рассудит. Но если найдутся люди, которым не все равно, то я готова сотрудничать. Мне терять нечего.