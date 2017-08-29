Исчезновение Сахалина с карт "Яндекса" объяснили техсбоем

Исчезновение Сахалина с «Яндекс. Карты» объяснили техническим сбоем при обновлении сервиса.

Ранее Sobesednik.ru писал, что остров Сахалин пропал с карт «Яндекса» после пуска баллистической ракеты КНДР в сторону Японии.

«Сегодня при очередном обновлении произошёл технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернётся и в мобильной, и в веб-версии сервиса», – рассказал РИА «Новости» представитель интернет-компании. Он не сказал, связан ли этот сбой с запуском северокорейской ракеты.

По словам собеседника агентства, «Яндекс. Карты» обновляются почти ежедневно, поскольку на картах приходится добавлять новые дороги, дома, скверы и другие объекты.

Отметим, что Сахалин исчезал с карт масштаба 1000, 600 и 200 километров. На максимальном отдалении – 3 тысячи километров – остров отображался на карте.