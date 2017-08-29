Фигуранту дела о теракте на Дубровке скостили три месяца

Хасану Закаеву, приговорённому к 19 годам колонии за соучастие в теракте на Дубровке, смягчили приговор.

Как пишет ТАСС, Верховный суд России смягчил приговор Закаеву до 18 лет 9 месяцев колонии, переквалифицировав ряд обвинений. Судья объединил два преступных эпизода по статье об организации преступного сообщества, а также объединил в один состав два эпизода по обвинению в хранении и перевозке оружия. Кроме того, обвинение в пособничестве терроризму было переквалифицировано в содействие терроризму.

При рассмотрении жалобы осуждённого и потерпевших прокурор попросил признать приговор, ранее вынесенный Московским окружным военным судом, законным и обоснованным. Сам же Хасан Закаев назвал приговор сомнительным: «Я признаю, что перегнал в Москву автомобиль со взрывчаткой, но я не знал, что именно перевожу, знал только, что нечто запрещенное, а если бы знал, отказался это делать».

Представитель потерпевших Каринна Москаленко пообещала обжаловать приговор Верховного суда в Европейском суде по правам человека. По её мнению, суд не учёл интересы потерпевших и не компенсировал понесённый ими ущерб.

Напомним, теракт в театральном центре на Дубровке произошёл в 2002 году. Тогда 40 террористов взяли в заложники 914 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». В результате погибли 130 человек, в том числе 10 детей.