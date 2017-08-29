Будущие владельцы лодок и катеров отдают предпочтение комплексным продажам

Несмотря на экономические трудности, переживаемые многими европейскими странами, определенная прослойка граждан России продолжает активно интересоваться личным водным транспортом. В наше время купить катер хочет практически каждый. И это понятно – страсть к рыбалке не способен уничтожить никакой кризис, а комфортабельный прогулочный катер с первых же дней сезона способен стать основным инструментом прибыльного бизнеса.

Потенциальный покупатель прекрасно понимает, что любая современная моторная лодка, скоростной или прогулочный катер является технически сложным дорогостоящим товаром. При этом данный вид транспорта будет эксплуатироваться в среде, которая является негативным фактором для многих материалов и оборудования. Поэтому в данном случае обычных гарантий недостаточно - покупатель желает иметь качественное послепродажное обслуживание, дополняемое различными льготами, предоставляемыми при покупке.

Несмотря на относительно невысокую конкуренцию в этом секторе, многие продвинутые продавцы, работающие на перспективу, уже организовали продажи в рамках комплексного сервиса, который ориентирован на интересы будущего владельца. В такое обслуживание, как правило, входит система обмена старых лодок и катеров на более мощные современные модели (Trade in). В этом случае владельцу предлагается несколько вариантов – покупка имеющегося транспортного средства, обмен с доплатой на новый катер или лодку или сдача под реализацию.

Второй обязательной составляющей комплексных продаж является гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание, осуществляемое силами продавца. Покупателю очень важно знать – если возникнут проблемы эксплуатации приобретённого водного транспорта, то обращаться за помощью он будет не в какую-то постороннюю контору, а именно к продавцу. В этом случае гарантии обычно срабатывают на 100%, а ремонт и техническая профилактика проводятся без каких-либо проволочек.

Возможность приобретения катера или лодки в кредит – ещё один приятный маркетинговый момент, освоенный успешными компаниями. В этом случае продавец работает в качестве партнёра одного из банков России, что позволяет предлагать максимально выгодные условия потребительского кредитования. Перечисленные составляющие надёжно защищают интересы покупателя, повышая ответственность продавцов за подготовку и реализацию малотоннажного водного транспорта.