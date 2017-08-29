Общество
Источник: ТАСС
12:55, 29 Августа 2017 Версия для печати

Администраторов "групп смерти" поймали под Москвой и на Камчатке

В Московской области и на Камчатке задержали двух администраторов «групп смерти» в социальных сетях.

В конце мая Sobesednik.ru писал, что Госдума приняла законопроект, согласно которому за призывы, содействие и склонение к совершению самоубийства, а также за распространение информации о способах суицида грозит до 6 лет лишения свободы.

Сотрудники управления «К» МВД РФ провели мониторинг интернет-ресурсов и обнаружили группу злоумышленников, с января 2017 года склоняющая подростков к суициду.

«Её [группы] администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определённое психологическое воздействие», – сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк.

Злоумышленника задержали и изъяли у него компьютер и мобильные телефоны, которые он использовал, предположительно, для связи со своими подписчиками.

Аналогичное задержание провели в Камчатском крае. Там в совершении преступления заподозрили девушку, отправлявшую подросткам задания, некоторые из которых были опасны для жизни.

«В отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников», – рассказала Волк.

По данным МВД, с начала года в РФ заблокировали более 16 тысяч «групп смерти». В июле одного из администраторов подобных сообществ Филиппа Будейкина (Лиса) приговорили к трём годам и четырём месяцам колонии-поселения.

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Ушаков Олег

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