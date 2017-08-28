Ваши права. Как подработать молодой маме?

Время декретного отпуска вы можете использовать по вашему усмотрению, в том числе для подработки на дому в своей же собственной фирме

Sobesednik.ru выяснил, возможно ли устроиться на подработку, находясь в декретном отпуске.

– Моему ребенку чуть больше полугода. Я нахожусь в отпуске по беременности и родам и получаю пособие. Имею ли я право работать в это же самое время официально, например по гражданско-правовому договору?

Надежда Ильина, Тамбов

Да, если организация-работодатель не против заключить с вами такой договор. Официально, согласно ст. 255 ТК РФ, вы находитесь в отпуске, то есть отдыхаете. Вы имеете право получить отпуск на 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов. Это время вы можете использовать по вашему усмотрению, в том числе для подработки на дому в своей же собственной фирме. Однако работать по трудовому договору и одновременно находиться в отпуске по беременности нельзя. Так что вам придется работать на основании гражданско-правового договора.

В соответствии с п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 421 ГК РФ физические и юридические лица свободны в заключении гражданско-правового договора, а также в определении любых не противоречащих законодательству условий такого договора. На лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера, трудовое законодательство не распространяется (ч. 8 ст. 11 ТК РФ). Только в этом случае вы можете одновременно получать пособие по уходу за ребенком и именно официальный доход на предприятии. Стоит понимать, что, если вы работаете по гражданско-правовому договору, действие Трудового кодекса на вас не распространяется (ст. 11 ТК РФ). То есть вы не имеете права на компенсации и гарантии, установленные трудовым законодательством. Зарплата будет выплачиваться вам только после подписания акта приемки выполненных работ, а не в дни выплаты остальным работникам.