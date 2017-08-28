В Москве наградили лучших операторов Почты России

В прошлый четверг прошел финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди операторов почтовой связи. «Собеседник» пообщался с лучшими сотрудниками Почты России и наградилодну из финалисток.

Чтобы побороться за звание «Лучший оператор почтовой связи» в Москву приехали участники со всей России, которые стали победителями на региональных и макрорегиональных этапах конкурса. Вернее, победительницами: до финала профессионального конкурса дошли исключительно девушки.

– У нашей Почты женское лицо, – подчеркнул председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин. – «Лучший оператор почтовой связи» – это конкурс передовой нашей почты. Из десятков тысяч операторов, работающих в Почте России, на конкурсе их представляют 10 человек. Девушки, которые попали в финал, прошли достаточно серьезные конкурсные испытания и уже стали лучшими.

Победителю конкурса вручают диплом и денежный сертификат

Для того чтобы выявить трех победителей (так сказать, лучших из лучших), руководство Почты России придумало профессиональные испытания: это были и «экзаменационные» билеты, и сборка посылки на время, и даже разыгрывание ситуаций с непростыми клиентами.

Последнее – пожалуй, самое занятное: к каждой из финалисток приходил клиент «с характером» и разыгрывал небольшой спектакль: кто-то хотел котенка отправить в коробке, кто-то – отказаться от половины посылки, а кто-то – получить деньги «за того парня» без доверенности.

– Задача оператора заключалась в том, чтобы помочь клиенту, вежливо объяснить причины, почему выполнить ту или иную просьбу невозможно, а также предложить альтернативные варианты решения, – рассказала одна из конкурсанток.

Поэтому главными критериями при выборе лучших операторов стали знание профессии, умение находить подход к любому клиенту и грамотно реагировать на нестандартные ситуации.

По результатам всех испытаний, первое место заняла оператор связи 1-го класса Диана Илеменева из отделения 428000 г. Чебоксары (макрорегион Волга 1). Это самая молодая участница конкурса: она пришла работать в Почту России четыре года назад – сразу после школы.

– Передо мной стоял выбор: идти работать в детский сад или на почту. Что я выбрала, можете догадаться сами, – смеется Диана. – Поначалу было непросто находить подход к каждому клиенту, некоторые даже доводили до слез. Вскоре я научилась находить общий язык с клиентами, в том числе и благодаря поддержке коллег: у нас дружный коллектив, всегда подскажут, помогут.

За первое место Диане вручили диплом, денежный сертификат и… автомобиль, предоставленный генеральным партнером ТД «Столото».

Автомобиль, предоставленный генеральным партнером ТД «Столото»

– В Почте России работают около 80 тысяч операторов связи. Они – лицо нашей компании. От их компетентности, отношения к пользователям услуг почтовой связи в первую очередь зависит восприятие гражданами нашей страны Почты в целом. По выступлению участниц видно, как они любят свою работу, стремятся быть лучшими. Они – настоящий пример для всех наших сотрудников! – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Второе место среди лучших операторов заняла Кристина Никитина из отделения 446028 г. Сызрани (макрорегион Волга 2), а третье – Анастасия Цветкова, оператор отделения 198504 г. Петергофа (макрорегион Северо-Запад).

«Собеседник» тоже наградил одну из конкурсанток – оператора связи 1-го класса из Ростовской области Татьяну Харсееву. По нашему мнению, девушка практически безошибочно справлялась с испытаниями.

Вообще, Почта России ежегодно проводит по два конкурса профмастерства среди сотрудников четырех самых массовых почтовых специальностей: почтальон, водитель, начальник отделения и, конечно, оператор связи.

По словам генерального директора Почты России Николая Подгузова, такие «конкурсы необходимы для того, чтобы у сотрудников был стимул работать лучше, стремиться к высоким результатам и получать за это заслуженные награды».