Общество
Источник: «Собеседник» №32-2017
10:08, 28 Августа 2017 Версия для печати

В Екатеринбурге отметят юбилей Думы на 18 тысяч обедов для бездомных

На 1 млн рублей в такой столовой можно было бы накормить 18 ТЫСЯЧ человек
На 1 млн рублей в такой столовой можно было бы накормить 18 ТЫСЯЧ человек
Фото: Shutterstock

Депутаты Екатеринбурга намерены потратить на празднование юбилея городской думы миллион рублей, узнал Sobesednik.ru.

В ноябре Екатеринбургской городской думе исполнится 230 лет, и депутаты уже готовятся к юбилею. На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на право проведения праздника. Народные избранники готовы потратить на торжество 1 МЛН рублей. На эти деньги планируется концерт, фото- и видеосъемка и, само собой, фуршет на 250 человек.

Чем будут кормить, неизвестно. Но наверняка не тем, что бесплатно раздают в местной благотворительной столовой. Там питаются бездомные, многодетные, инвалиды, пенсионеры – те, у кого порой нет денег на кусок хлеба и миску супа.

– Мы можем накормить 1,5 тысячи человек в день, – рассказали в столовой. – Обращаются больше, но всех принять не можем.

Назвать себестоимость обеда там отказались, сославшись на то, что деньги тратятся не государственные, а спонсорские. Но в другой благотворительной столовой в Красноярске скрывать суммы не стали.

– Продукты у нас от благотворителей. На них мы ничего не тратим, а на содержание столовой – зарплаты и «коммуналку» – уходит 60 тысяч рублей в месяц. За это время мы кормим 1100 человек. Получается, себестоимость обеда 55 рублей, – говорит директор столовой Андрей Дегилевич.

На 1 млн рублей в такой столовой можно было бы накормить 18 ТЫСЯЧ человек. Дегилевич говорит, что благотворительный обед скромный, но для многих он – спасение.

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Кузнецова Ольга

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