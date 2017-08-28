В 15 раз на Поклонной горе построили медиа-город

26 сентября в Москве ИД «Собеседник» принял участие в 15-м юбилейном Московском фестивале прессы. В шатре издательского дома можно было не только ознакомиться с более чем 20 газетами и журналами, которые выпускает ИД, но и оформить подписку.

Московский фестиваль прессы — это не просто место, где можно узнать о новинках и пообщаться с теми, кто делает любимые издания. На Поклонной горе построили настоящий медиа-город — с тематическими выставками, детской игровой зоной, концертной площадкой. Погода поддержала начинание городских властей и дала возможность насладиться солнышком.

Площадка фестиваля — это удобная платформа для построения дружелюбной коммуникации между издательствами и их подписчиками, возможность найти не только бизнес-партнеров и рынки сбыта, то и приятно провести время.