Общество
18:26, 28 Августа 2017 Версия для печати

В 15 раз на Поклонной горе построили медиа-город

26 сентября в Москве ИД «Собеседник» принял участие в 15-м юбилейном Московском фестивале прессы. В шатре издательского дома можно было не только ознакомиться с более чем 20 газетами и журналами, которые выпускает ИД, но и оформить подписку.

Московский фестиваль прессы — это не просто место, где можно узнать о новинках и пообщаться с теми, кто делает любимые издания. На Поклонной горе построили настоящий медиа-город — с тематическими выставками, детской игровой зоной, концертной площадкой. Погода поддержала начинание городских властей и дала возможность насладиться солнышком.

Площадка фестиваля — это удобная платформа для построения дружелюбной коммуникации между издательствами и их подписчиками, возможность найти не только бизнес-партнеров и рынки сбыта, то и приятно провести время.

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Бегом за звездами. Селебрити-марафонцы и врач – о подготовке к забегу
17:04, 28 Августа 2017
Среди звезд набирает популярность новое увлечение – бег на длительные дистанции. Советы для тех, кто хочет приобщиться
»
Фотографирование отлично помогает сохранять воспоминания в мозге
16:14, 28 Августа 2017
Чем чаще люди делают фотографии того, что их окружает, тем прочнее удерживают в памяти воспоминания
»
Станислав Говорухин: Поклонская еще немного пошумит да бросит
15:41, 28 Августа 2017
Sobesednik.ru расспросил Станислава Говорухина, который объявил о завершении карьеры режиссера, о дальнейших планах
»