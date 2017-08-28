«Умывший» клиенток зеленкой таксист может сохранить работу

Служба такси «Максим» прокомментировала ситуацию с таксистом, заставившим клиенток умываться зеленкой.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Хабаровске таксисты заставили двух девушек умыться зеленкой из-за того, что у них не было денег, чтобы заплатить за поездку. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В пресс-релизе службы такси «Максим», поступившем в редакцию Sobesednik.ru, сказано о том, что девушки совершили поездку по междугороднему маршруту, стоимость которой составила 2150 рублей, и не расплатились.

«Водитель понадеялся на порядочность пассажиров, не взял предоплату и остался без заработка. Ему еще нужно платить за аренду автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

Как утверждается в сообщении, водитель сам обратился в полицию, рассказал о произошедшем и оставил свои контакты.

«Пассажиры и водитель в этой ситуации совершили противоправные действия. По результатам проверки будет решаться, возможно ли продолжить сотрудничество с водителем», — сообщила пресс-служба.

Там добавили, что у водителей есть инструкция того, как надо действовать, в случае, если пассажир не оплатил поездку. «Когда пассажиры уважают труд водителей, таких конфликтов не возникает», — подчеркивается в пресс-релизе.

Между тем председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков рассказал РИА «Новости» о том, что таксистов, запечатленных на видео, уволили.

«Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано. Руководство солидарно с нами, что так происходить не должно», — сказал Садков.