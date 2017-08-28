Общество
Источник: РИА "Новости"
11:43, 28 Августа 2017 Версия для печати

«Умывший» клиенток зеленкой таксист может сохранить работу

Служба такси «Максим» прокомментировала ситуацию с таксистом, заставившим клиенток умываться зеленкой.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Хабаровске таксисты заставили двух девушек умыться зеленкой из-за того, что у них не было денег, чтобы заплатить за поездку. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В пресс-релизе службы такси «Максим», поступившем в редакцию Sobesednik.ru, сказано о том, что девушки совершили поездку по междугороднему маршруту, стоимость которой составила 2150 рублей, и не расплатились.

«Водитель понадеялся на порядочность пассажиров, не взял предоплату и остался без заработка. Ему еще нужно платить за аренду автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

Как утверждается в сообщении, водитель сам обратился в полицию, рассказал о произошедшем и оставил свои контакты.

«Пассажиры и водитель в этой ситуации совершили противоправные действия. По результатам проверки будет решаться, возможно ли продолжить сотрудничество с водителем», — сообщила пресс-служба.

Там добавили, что у водителей есть инструкция того, как надо действовать, в случае, если пассажир не оплатил поездку. «Когда пассажиры уважают труд водителей, таких конфликтов не возникает», — подчеркивается в пресс-релизе.

Между тем председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков рассказал РИА «Новости» о том, что таксистов, запечатленных на видео, уволили.

«Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано. Руководство солидарно с нами, что так происходить не должно», — сказал Садков.

читайте также:
Нападение таксиста на пассажиров в Москве опровергла полиция
В столичную полицию не поступало информации о нападении таксиста на мужчину с ребенком на МКАД »

читайте также:Такси
Игра в "шашечки" на выживание. Почему такси стало опасным
Эксперт примерил на себя роль таксиста и назвал главные проблемы, из-за которых среди водителей нарастает недовольство »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

В Екатеринбурге отметят юбилей Думы на 18 тысяч обедов для бездомных
10:08, 28 Августа 2017
Депутаты Екатеринбурга намерены потратить на празднование юбилея городской думы миллион рублей, узнал Sobesednik.ru
»
Михаил Осокин: Россияне и полиция – от пеленок до водометов
00:03, 28 Августа 2017
Михаил Осокин — о том, как увеличение штата и парка водометов в полиции «помогут» россиянам обойтись без зарплаты
»
Путешествуем по России. Карельский Мраморный каньон в Рускеале
17:09, 27 Августа 2017
Sobesednik.ru рекомендует любителям туризма посетить одно из самых красивых мест Карелии – Мраморный каньон
»