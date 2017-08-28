Ставропольские полицейские пожаловались на запрет ходить в бары

Полицейские Ставрополья обратились в Генпрокуратуру после того, как им запретили посещать бары.

Как передаёт РИА «Новости», ставропольские полицейские также пожаловались на то, что им запретили выезжать в праздники за пределы района, где они работают.

В краевом ГУМВД рассказали, что соответствующие запреты прописаны в приказе №656 «О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины». Этот приказ появился на свет после того, как выяснилось, что личный состав не готов к оперативному сбору и выполнению задач для ликвидации последствий паводка.

Кроме того, как сообщили в ГУМВД, запрет на бары и отлучки из района направлен «на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищённости».

При этом в ГУМВД выразили готовность скорректировать приказ №656 в тех вопросах, которые касаются выезда полицейских.

Отметим, что из-за сильных дождей в Ставропольском крае пострадали 28 населённых пунктов. Свыше 2 тысяч домов затопило.