Синоптики назвали дату окончания дождливой погоды в Москве

Синоптики предсказали, что облачная и дождливая погода продержится в столице как минимум до утра 29 августа.

По данным погодного центра «Фобос», 28 августа в Москве и области ожидается дождь и высокая облачность. Температура воздуха в столице составит 12-14 градусов выше нуля, в Подмосковье — 11-16 градусов. Эти показатели на 3-4 градуса ниже нормы, отметили синоптики.

«Сегодня по южным границам столичного региона будет перемещаться активный циклонический вихрь, который сформирует не только облачную и дождливую погоду, но и принесёт более прохладные воздушные массы», — рассказали синоптики порталу Life.

«Интерфакс» сообщает, что в ночь на 28 августа в трёх районах на востоке и юго-востоке Москвы — Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Капотня — зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в среднем в три-четыре раза.