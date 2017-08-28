Родители "пьяного" мальчика потребовали компенсации в 10 млн

Родители погибшего в ДТП «пьяного» мальчика подали иск к Ольге Алисовой на 10 миллионов рублей.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что родители погибшего в ДТП в Балашихе 6-летнего мальчика отказались от эксгумации тела.

Как сообщает в понедельник, 28 августа, «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, родители погибшего мальчика, которые проходят потерпевшими по делу Ольги Алисовой, подали иск на 10 миллионов рублей.

«Представителями потерпевшей стороны — родителями погибшего мальчика, заявлен гражданский иск к Алисовой на сумму 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда», — сказал источник.

Отмечается, что официального подтверждения этому пока нет.