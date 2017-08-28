Общество
Источник: русская планета
12:53, 28 Августа 2017 Версия для печати

Писатели из РФ попросили Макрона помиловать революционера Карлоса

Двадцать российских писателей попросили президента Франции Эммануэля Макрона помиловать Карлоса Шакала.

Как сообщает «Русская планета» со ссылкой на письмо, имеющееся в распоряжении редакции, двадцать российских писателей обратились к Эммануэлю Макрону с просьбой помиловать находящегося в заключении более 23 лет революционера Ильича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос Шакал.

Карлоса арестовали в 1994 году в Судане.

«Уже более 23 лет гражданин Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес находится в заключении, растеряв свое здоровье, но сохранив надежду на свое освобождение. Большую часть своего срока он провел в одиночной камере, что можно расценивать как разновидность пыток, как Вы знаете, запрещенных во Франции», — сказано в письме.

Авторы обращения к французскому президенту предлагают ему показать, что «Франция умеет прощать». «Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Венесуэлу, Российскую Федерацию или иную страну, готовую его принять», — отмечается в обращении.

Среди тех, кто подписал письмо, такие писатели, журналисты, публицисты и общественные деятели, как Александр Проханов, Игорь Молотов, Марина Юденич, Герман Садулаев, Андрей Аствацатуров, Дмитрий Стешин, Израиль Шамир и другие.

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Карпухина Мария

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