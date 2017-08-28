Писатели из РФ попросили Макрона помиловать революционера Карлоса

Двадцать российских писателей попросили президента Франции Эммануэля Макрона помиловать Карлоса Шакала.

Как сообщает «Русская планета» со ссылкой на письмо, имеющееся в распоряжении редакции, двадцать российских писателей обратились к Эммануэлю Макрону с просьбой помиловать находящегося в заключении более 23 лет революционера Ильича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос Шакал.

Карлоса арестовали в 1994 году в Судане.

«Уже более 23 лет гражданин Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес находится в заключении, растеряв свое здоровье, но сохранив надежду на свое освобождение. Большую часть своего срока он провел в одиночной камере, что можно расценивать как разновидность пыток, как Вы знаете, запрещенных во Франции», — сказано в письме.

Авторы обращения к французскому президенту предлагают ему показать, что «Франция умеет прощать». «Исходя из этого, мы просим Вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Венесуэлу, Российскую Федерацию или иную страну, готовую его принять», — отмечается в обращении.

Среди тех, кто подписал письмо, такие писатели, журналисты, публицисты и общественные деятели, как Александр Проханов, Игорь Молотов, Марина Юденич, Герман Садулаев, Андрей Аствацатуров, Дмитрий Стешин, Израиль Шамир и другие.