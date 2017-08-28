Мужем Дианы Шурыгиной станет оператор Первого канала

18-летняя Диана Шурыгина объявила о том, что она выходит за муж за 29-летнего оператора Первого канала.

«СтарХит» сообщает, что Диана Шурыгина и Андрей Шлягин познакомились на съёмках реалити-шоу «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной» для YouTube-канала Андрея Малахова.

«Андрей [Шлягин] мне понравился своим весёлым и добрым характером, манерой общения. Он поддержал морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры. С ним почувствовала себя как за каменной стеной. Мы встречаемся три месяца и не расстаёмся ни на минуту», – рассказала изданию Шурыгина.

Девушка рассказала, что она переехала на квартиру Шлягина, который, с её слов, хорошо получает за работу на Первом канале и съёмки различных событий.

«На днях мы завтракали, и он заявил: "Дианка, а выходи за меня замуж! Я так тебя люблю". Чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась», – поведала девушка.

Молодые люди уже купили обручальные кольца. Зарегистрировать брак они планируют 5 октября.

«Мама и папа Андрея хорошо меня приняли. Мы регулярно вместе отдыхаем на их даче. Правда, они считают, что ещё рано расписываться. Мои родители такого же мнения, хоть и безумно рады за нас. С другой стороны, зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться», – считает Шурыгина.

Напомним, Диана Шурыгина стала широко известна в январе 2017 года после участия в программе «Пусть говорят». В этом выпуске она рассказала о том, как стала жертвой изнасилования. Молодой человек, которого она обвинила в изнасиловании, отбывает восемь лет в тюрьме.