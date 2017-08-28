Минздрав призвал поднять цену на бутылку водки до 300 рублей

Минздрав предложил Минфину пересмотреть ставку акциза на крепкий алкоголь в 2018 году.

В конце июня правительство постановило, что акциз на крепкий алкоголь в 2018-2019 годах будет неизменным — 523 рубля за литр безводного спирта. Согласно подписанному президентом РФ закону, индексация произойдёт только 1 января 2020 года — до 544 рублей.

Между тем, как пишут «Известия», в Минздраве считают, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции, а оптимальная минимальная цена пол-литровой бутылки водки должна составлять более 300 рублей, а не 205, как сейчас. Ведомство направило в Минфин свои предложения по повышению в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — сказали газете в Минздраве.