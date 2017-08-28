МЧС предупредило москвичей о ливне и шквалистом ветре

В понедельник, 28 августа, в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в понедельник температура воздуха в столице не поднимется выше +14 градусов.

ГУ МЧС по Москве опубликовало на своем сайте сообщение, в котором предупредило москвичей об ухудшении погодных условий в столице. «В связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-2 часа с сохранением на день и вечер 28 августа, ночь 29 августа в Москве и Московской области ожидается местами сильный дождь, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — сообщили в ведомстве.

Спасатели просят переждать непогоду в капитальных строениях, не парковать машины под деревьями и обходить рекламные щиты.