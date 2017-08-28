Общество
Источник: Ведомости
09:09, 28 Августа 2017 Версия для печати

Благоустройство парков обойдётся Москве в 50 млрд рублей

Столичные власти потратят около 50 миллиардов рублей на благоустройство парков и скверов в 2017 году.

Газета «Ведомости» подсчитала, что на программу «Развитие городской среды», в рамках которой планируется создать 56 новых парков и благоустроить почти 120 парков, уже выделили 44,8 миллиарда рублей. Созданием самых дорогих парков — «Остров мечты» и «Зарядье» — занимается «дочка» принадлежащего городу «Мосинжстроя».

«Благоустройство Москвы вышло на новый уровень: к разрытым улицам и площадям этим летом добавились перекопанные парки и скверы, — пишет газета. — Никогда прежде город не тратил столько на благоустройство мест отдыха».

Отмечается, что программа по благоустройству парков обойдётся городу дороже, чем программа «Моя улица», в рамках которой было благоустроено 100 улиц. За два года на это ушло 42 миллиарда бюджетных рублей.

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Ушаков Олег

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