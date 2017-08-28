23 года назвали россияне оптимальным возрастом для замужества

Социологи выяснили, какой возраст россияне считают подходящем для мужчин и женщин, чтобы жениться.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным на сайте организации, 77% россиян считают, что 27 лет — самый подходящий возраст для мужчины, чтобы жениться. При этом респонденты в возрасте от 18 до 24 лет уверены, что мужчине стоит вступить в брак в 24 года. Респонденты старше 45 полагают, что мужчине не стоит связывать себя брачными узами до 29 лет.

Для женщины оптимальным возрастом для замужества россияне называют 23 года. Мужчин и респонденты в возрасте 18-24 лет считают, что женщине лучше выйти замуж в 20 лет или 21 год. Женщины и участники опроса в возрасте от 25 до 34 лет думают, что лучший возраст для замужества — 25 лет.

78% опрошенных уверены, что вступление в брак и семейная жизнь предпочтительней, чем жить одному или в семье, но не регистрировать брак. 12% респондентов полагают, что люди выбирают жизнь в семье, но без регистрации брака. 5% придерживаются мнения, что сейчас предпочтительнее жить одному и не вступать в брак.