Общество
Источник: Life
13:37, 27 Августа 2017 Версия для печати

Причиной смерти Антона Носика назвали кардиомиопатию

СМИ сообщили о том, что у Антона Носика были проблемы с сердцем из-за нездорового образа жизни.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что блогер Антон Носик скончался 9 июля на даче у своих друзей в Подмосковье.

Как сообщает Life, спустя полтора месяца судмедэксперты назвали точную причину смерти блогера. По данным издания, Носик скончался от кардиомиопатии или поражения сердечной мышцы.

Издание отмечает, что у Носика были проблемы с сердечной мышцей из-за неправильного питания и нездорового образа жизни.

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Карпухина Мария

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