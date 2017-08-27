Причиной смерти Антона Носика назвали кардиомиопатию

СМИ сообщили о том, что у Антона Носика были проблемы с сердцем из-за нездорового образа жизни.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что блогер Антон Носик скончался 9 июля на даче у своих друзей в Подмосковье.

Как сообщает Life, спустя полтора месяца судмедэксперты назвали точную причину смерти блогера. По данным издания, Носик скончался от кардиомиопатии или поражения сердечной мышцы.

Издание отмечает, что у Носика были проблемы с сердечной мышцей из-за неправильного питания и нездорового образа жизни.