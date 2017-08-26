Водолазы достали из моря тело 18-й жертвы ДТП на Кубани

Водолазы подняли на поверхность тело 18-го мужчины, погибшего при падении автобуса в море в Краснодарском крае.

Как писал Sobesednik.ru, 25 августа автобус с более чем 50 рабочими, возвращавшимися с вахты, упал в море со строящегося пирса в посёлке Волна в Темрюкском районе. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Причиной аварии могло стать нарушение правил дорожного движения или отказ тормозов у автобуса.

«Интерфакс» сообщает, что 26 августа около 11:00 водолазы обнаружили тело 18-го погибшего в ДТП на Кубани. Накануне водолазы предприняли свыше 60 погружений. Таким образом, на данный момент известно о 18 погибших и 33 пострадавших.

По данным ТАСС, упавший в море автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который оказывал транспортные услуги компании «ОТЭКО». Председатель совета директоров «ОТЭКО» Мишель Литвак сообщил, что после ДТП компания решила отказаться от услуг субподрядчиков и купить собственные автобусы.

Очевидцы трагедии рассказали порталу «Живая Кубань», что автобус с вахтовиками двигался на огромной скорости. Из автомобиля лилась жидкость. «На ходу из разогнавшегося автобуса выпрыгивали люди. Одному из них при падении оторвало руку», — пишет интернет-ресурс.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил выплатить один миллион рублей семье крымчанина, погибшего в посёлке Волна. «Также определённая денежная компенсация будет выплачена пострадавшему», — говорится на сайте правительства республики.

Такую же денежную компенсацию — один миллион рублей — распорядился предоставить семьям погибших губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как сказано на сайте краевой администрации, он также поручил главам районов помочь родным погибших с похоронами.

26 августа в Краснодарском крае объявили траур.