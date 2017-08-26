Общество
14:06, 26 Августа 2017 Версия для печати

Санкции в паруса. Как флот России отвечает на вызовы времени

"Текущие суда оснащаются российскими установками в том числе благодаря тому, что мы находимся под санкциями"
"Текущие суда оснащаются российскими установками в том числе благодаря тому, что мы находимся под санкциями"
Фото: Global Look Press

Участник форума «Армия-2017» рассказал Sobesednik.ru о положении флота РФ в условиях санкционной войны.

С 22 по 27 августа в культурно-выставочном центре «Патриот» в подмосковном городе Кубинка проходит международный военно-технический форум «Армия-2017».

Один из участников мероприятия — директор Департамента координации программ и проектного управления АО «Объединенная судостроительная корпорация» Леонид Кузнецов — рассказал Sobesednik.ru, как российскому флоту живется в новой экономической реальности:

— На сегодняшний день, если, например, говорить о военных судах, факты говорят о том, что на них уже сейчас стоят только отечественные силовые установки. Текущие суда оснащаются российскими установками в том числе благодаря тому, что мы находимся под санкциями. Есть определенные ограничения, поэтому те проекты, которые были изначально ориентированы под импортные, например европейские силовые установки, сейчас переделываются под российские. Я не могу говорить за всю Одессу и за то, из чего собираются, например, вертолеты, но применительно к судам это так.

К 2030 году в России должен появиться новый центр, обеспечивающий нужды Черноморского флота и гражданского судоходства в городе Севастополь.

— Немножко сложнее ситуация в области гражданского судостроения, — рассказал Леонид Кузнецов. — Россия имеет очень сильные позиции в судах класса «река-море» начиная со времен советского союза. В области гражданского судостроения в основном в качестве коммерческого флота этот сегмент всегда был очень сильным. Сейчас он тоже начинает развиваться: заложены и строятся несколько пассажирских лайнеров.

Здесь достаточно сильные требования от тех заказчиков, которые будут операторами и владельцами этих лайнеров и которые будут использовать те силовые установки, которые они уже привыкли обслуживать. Это не только российские, но и ряд крупных зарубежных производителей, которые имеют сильные позиции, сервисные базы, ремонтные центры и так далее. Здесь быстрая замена не такая простая, — заключил Кузнецов.

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