Общество
Источник: RT
15:59, 26 Августа 2017 Версия для печати

Поставить парники в столичных школах предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Василий Власов предложил провести эксперимент по созданию оранжерей при школах.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов заявил RT, что благодаря парникам уроки биологии в школах станут более наглядными.

«Очень важно обучать учеников на наглядных примерах. Поэтому уроки биологии гораздо эффективнее проводить в оранжереях. Стоимость теплиц колеблется, думаю, в пределах 50-60 тыс. рублей. Для московских школ это подъёмная сумма, тем более что финансировать можно из Минобрнауки», — рассказал парламентарий.

По словам Власова, недавно он посетил в Туле школу №45, где обустроена оранжерея. С четвёртого класса ученики там занимаются посадками. Подобную практику, как считает депутат, следует применить в Москве, начав с малого.

«В качестве эксперимента такую вещь можно сделать хотя бы в десяти московских школах, а потом провести исследование, сколько выпускников этих школ стали студентами сельскохозяйственных вузов. Если результат окажется хорошим, то можно распространить это на все школы Москвы», — полагает Власов.

Своё предложение он направил главе Департамента образования Москвы Исааку Калине.

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