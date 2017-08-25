В ответе за тех, кого убили. Суд пожалел "хабаровских живодёрок"?

Адвокат заявил Sobesednik.ru, что «хабаровские живодёрки» могли получить гораздо более жёсткий приговор.

Как писал Sobesednik.ru, дело «хабаровских живодёрок», которое расследовалось с марта нынешнего года и насчитывало 29 томов, завершилось реальными сроками. Суд признал двух девушек и молодого человека виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти и вражды. Они получили от 3 до 4,25 лет колонии общего режима.

Зоозащитники сочли приговор суда Индустриального района Хабаровска слишком мягким, отметив, что непосредственно по статье «жестокое обращение с животными» подсудимые получили лишь по 150 часов исправительных работ. Председатель организации «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко пообещала обжаловать приговор.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает, что фигурантам резонансного дела повезло, ведь они могли получить куда более серьёзное наказание:

– Молодых людей обвиняли в таких преступлениях, как разбой, возбуждение ненависти либо вражды и жестокое обращение с животными. Сторона обвинения просила дать девушкам по 6 лет лишения свободы, а молодому человеку – три года (его признали виновным только в возбуждении ненависти либо вражды). Девушки, учитывая обвинения в тяжких преступлениях, могли получить намного более суровое наказание – за один разбой им могло быть назначено лишение свободы на срок до 8 лет. В данном случае на приговор практически не повлияла статья о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ), поскольку по ней в принципе редко привлекают к уголовной ответственности и почти никогда не назначают жёсткого наказания, – рассказал Корчаго Sobesednik.ru.

Напомним, по версии следствия, несовершеннолетние жительницы Хабаровска убили на камеру как минимум 15 птиц, кошек и собак, некоторых из которых они забирали из приютов для домашних животных. Информация о зверствах девушек вызвала бурную реакцию в интернете. «Живодёркам» стали поступать угрозы, по стране прошли митинги в защиту животных.

Во время суда выяснилось, что девушки также избили и ограбили двух человек, умышленно повреждали автомобили и танцевали возле церкви. 18-летний молодой человек, который оказался на скамье подсудимых вместе с «живодёрками», помогал своим подругам монтировать видео.