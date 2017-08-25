Общество
Источник: Агентство «Москва»
13:55, 25 Августа 2017 Версия для печати

Ударившего журналиста НТВ москвича наказали работой

Москвича Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире, приговорили к полугоду исправительных работ.

Агентство «Москва» сообщает, что Александра Орлова приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержанию 10 процентов дохода в пользу государства. Дело Орлова рассматривалось в особом порядке, так как мужчина признал свою вину.

Александр Орлов устно и письменно извинился перед корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым. Он попросил суд назначить ему любое наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку на его иждивении находится мать-пенсионерка.

Обвинение просило назначить Орлову наказание в виде шести месяцев исправительных работ и удержать 15 процентов дохода в пользу государства.

На суде выяснилось, что мужчина был дважды судим — за незаконный оборот ядовитых веществ и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Напомним, Александр Орлов напал на корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева 2 августа в День ВДВ в Парке Горького. Во время прямого включения Орлов, нецензурно выражаясь, влез в кадр и заявил, что Россия завоюет Украину, после чего ударил кулаком в лицо журналиста, попросившего его замолчать.

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