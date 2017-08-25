СК назвал возможную причину смерти активиста на "Немцов-мосту"

Избитый на «мосту Немцова» волонтёр умер от кардиомиопатии, предположили следователи.

Как писал Sobesednik.ru, 23 августа в больнице скончался гражданский активист Иван Скрипниченко, которого неделей ранее избили у мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту с криками «Так ты Путина не любишь!».

Как сообщается на сайте СК РФ по Москве, предварительной причиной смерти Скрипниченко является кардиомиопатия. «Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

По факту драки на Большом Москворецком мосту проводится доследственная проверка. Мужчина, который напал на волонтёра, не найден.

Политик Дмитрий Гудков, который знал погибшего, сообщил в своём Twitter, что Иван Скрипниченко был «честным и убеждённым» человеком. Гудков не стал торопиться и прямо связывать смерть волонтёра с дракой на «Немцов-мосту», но отметил, что Скрипниченко пал жертвой «атмосферы ненависти»: «За эти годы (уже годы!) мемориал [Немцова] так и не узаконен. Продолжаются его постоянные разграбления властями. Ни один титушка, нападавший на защитников, не то что не осуждён — даже не задержан. Теперь — смерть».