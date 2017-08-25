Общество
Источник: Известия
11:41, 25 Августа 2017 Версия для печати

Приговор "хабаровским живодёркам" сочли излишне мягким

Зоозащитники призвали ужесточить наказание для фигурантов дела «хабаровских живодёрок».

Как ранее писал Sobesednik.ru, суд Индустриального района Хабаровска признал двух девушек и молодого человека виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти и вражды. Они получили от 3 до 4,25 лет колонии.

Председатель организации «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко сообщила о планах обжаловать приговор в отношении «хабаровских живодёрок».

«По статье "жестокое обращение с животными" Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям», — цитируют Коваленко «Известия».

СМИ пишут, что Алина Орлова и Алёна Савченко довольно сдержанно отреагировали на приговор суда. Одна из девушек во время его оглашения смотрела на судью, а другая — закрыла лицо руками. Видео из здания суда разместили в интернете.

А вот их родители не скрывали эмоций: «Я посмотрю, как вы своих детей воспитаете», — сказала мать Орловой, обращаясь к судье и стороне обвинения.

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