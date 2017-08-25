Приговор "хабаровским живодёркам" сочли излишне мягким

Зоозащитники призвали ужесточить наказание для фигурантов дела «хабаровских живодёрок».

Как ранее писал Sobesednik.ru, суд Индустриального района Хабаровска признал двух девушек и молодого человека виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти и вражды. Они получили от 3 до 4,25 лет колонии.

Председатель организации «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко сообщила о планах обжаловать приговор в отношении «хабаровских живодёрок».

«По статье "жестокое обращение с животными" Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям», — цитируют Коваленко «Известия».

СМИ пишут, что Алина Орлова и Алёна Савченко довольно сдержанно отреагировали на приговор суда. Одна из девушек во время его оглашения смотрела на судью, а другая — закрыла лицо руками. Видео из здания суда разместили в интернете.

А вот их родители не скрывали эмоций: «Я посмотрю, как вы своих детей воспитаете», — сказала мать Орловой, обращаясь к судье и стороне обвинения.