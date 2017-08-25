Общество
08:05, 25 Августа 2017 Версия для печати

Дело "хабаровских живодёрок" завершилось реальными сроками

Две девушки и молодой человек получили реальные сроки за убийство животных и другие преступления в Хабаровске.

Суд Индустриального района Хабаровска признал молодых людей вниновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти и вражды.

Как пише РИА «Новости» Алёну Савченко приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, Алину Орлову — к 3 годам и 10 дням, а Виктора Смышляева — к 3 годам.

В своём последнем слове фигуранты дела признали свою вину и попросили суд не лишать их свободы.

Как писал Sobesednik.ru, дело «хабаровских живодёрок» велось с начала марта. По версии следствия, девушки и парень расправились как минимум с 15 птицами, кошками и собаками. Свои действия они снимали на видео, чтобы выложить его в интернет.

Кроме того, фигуранты дела, которое насчитывало 29 томов, сняли на камеру свои издевательства над одним молодым человеком и ограбили жителя Хабаровска.

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