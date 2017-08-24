Общество
Источник: «Собеседник» №32-2017
10:08, 24 Августа 2017 Версия для печати

Шок недели: Сесть в тюрьму, чтобы... поесть

18-летний Сергей Антипин совершил несколько преступлений, чтобы перестать бомжевать
18-летний Сергей Антипин совершил несколько преступлений, чтобы перестать бомжевать
Фото: Global Look Press

Сирота из Магнитогорска нашел еду и кров за решеткой. Sobesednik.ru выяснил подробности шокирующей истории.

18-летний Сергей Антипин совершил несколько преступлений, чтобы перестать бомжевать. Воспитанник детского дома имеет право на получение жилплощади. Однако местные чиновники два года не могли выделить ему квартиру.

Парень вынужден был перебиваться случайными заработками и спать в подъездах. Пока он учился в техникуме – жил в общежитии, но потом из-за отсутствия регистрации устроиться на работу по специальности не смог.

Дальше бродяжничать он уже не хотел и решил сесть в тюрьму, где каждому предоставляется койка и еда. Сначала Антипин решил сыграть в «телефонного террориста», сообщив о якобы заложенной бомбе. Но правоохранители проявили неуместное милосердие. В тот же день он украл мобильник и сдался полиции. Снова неудача – подписка о невыезде. Тогда уж сирота ограбил магазин и после этого наконец-то оказался в колонии.

За решение судьбы заключенного взялась общественная наблюдательная комиссия Челябинской области, а мэрия Магнитогорска пообещала дать ему квартиру сразу после освобождения.

650 тысяч россиян находятся в местах лишения свободы. Скольких из них толкнуло на криминал государство, не выполняющее своих обязательств?

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Ежов Сергей

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