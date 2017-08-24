Родители школьников предложили отменить Курбан-байрам ради 1 сентября

В некоторых школах Мещанского района, расположенных рядом с Соборной мечетью, перенесли празднование 1 сентября.

Как сообщает в четверг, 24 августа, радиостанция «Говорит Москва», секретарь директора школы №2107 Мещанского района Александр Крючков заявил о том, что линейку в образовательном учреждении перенесут с 1 на 4 сентября. Причиной этому стало празднование Курбан-байрама, которое пройдет в Соборной мечети 1 сентября.

При этом, по словам Крючкова, решение о переносе праздника принял Департамент образования Москвы: «Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы — это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения».

О переносе линейки из-за Курбан-байрама также сообщили родители школьников из других учебных учреждений Мещанского района

Наталья Демидова, мама пятиклассника из школы №2107, назвала решение Департамента образования «безобразием». «Вообще безобразие, конечно. Портить детям праздник из-за этого», — сказала она в разговоре с радиостанцией.

Она добавила, что происходящее в Мещанском районе во время религиозных праздников — «просто кошмар». «Как можно было в центре Москвы поставить эту мечеть? На работу невозможно доехать. До метро невозможно дойти. Улицы перекрыты — то есть, не пускают даже пешеходов», — отметила Демидова.

По словам женщины, лучшим выходом из ситуации был бы не только перенос линейки снова на 1 сентября, но и отмена Курбан-байрама.

«Конечно, мы можем надавить на администрацию школы, настоять на том, чтобы перенесли на 1 сентября, но мы не можем отменить их (мусульман — прим. Sobesednik.ru) праздник. А если праздник не перенесут они, не отменят, то доехать до школы действительно будет очень проблематично, небезопасно», — уверена Демидова.