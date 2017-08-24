Общество
Источник: ОТР
14:41, 24 Августа 2017 Версия для печати

Коммунальщики в Питере приклеили ветки к деревьям ради конкурса

В Невском районе Санкт-Петербурга коммунальщики приклеили зеленые ветки деревьев к засохшим рябинам.

Как сообщает ОТР, ради победы в конкурсе по благоустройству «Уютный сад – 2017» работники коммунальных служб в Питере с помощью скотча приклеили зеленые ветки к засохшим рябинам в саду Ткачей в Невском районе города.

Эксперт ОНФ Дмитрий Груздев рассказал телеканалу, что деревья давно погибли, однако за два дня «рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы».

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Санкт-Петербурге Павел Созинов в разговоре с телеканалом отметил, что победа в конкурсе требует нестандартного мышления. «Но в данном случае, когда коммунальщики проявляют смекалку и приклеивают к сухостоям новые ветки, речь идет об отсутствии грамотного планирования, в том числе и в части расходования бюджетных средств», — заключил он.

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Карпухина Мария

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