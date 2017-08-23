"Тесла" под хохлому, или Как правильно дарить чиновникам подарки

Стоит ли разрешить чиновникам получать изделия народных промыслов в качестве подарков, разбирался Sobesednik.ru.

Минпромторг озаботился судьбой чиновников, лишенных права получать подарки дороже 3 тысяч рублей. Ведомство предложило разрешать чиновникам принимать более дорогие подарки при условии, что это изделия народных художественных промыслов. Сокращенно – НХП.

Видимо, отдельные производители матрешек, лаптей и всякой расписной разности обзавелись могущественным лобби и таки продавили поддержку отрасли не на самом низком уровне. В Минпромторге затею называют «проектом «дорожной карты» по поддержке и развитию НХП». Говорят, представители этих самых НХП давно жалуются на проблемы с дарением своих изделий госслужащим. Приходится осчастливливать государственных людей всякими дешевками и импортными аналогами, плачут они.

Согласитесь, невероятно трогательная забота о чиновнике, который, надо полагать, совсем приуныл без приличных презентов. Приходится брать взятки чемоданами, чтобы скрасить депрессию. Сомневаемся, однако, что он прямо жаждет заполучить в подарок навороченную матрешку с лаптями, а вот от расписанной под хохлому условной «Теслы» вряд ли бы отказался.

В Минтруде нашли предложение Минпромторга не слишком дельным. Там утверждают, что народным промыслам от этого не будет никакого профита, зато общество к такому дарению отнесется крайне негативно. Хоть кого-то мартовские марши с уточками чему-то научили. К слову, в Минпромторге, вероятно, забыли, что чиновнику на самом деле можно дарить все что угодно любой стоимости, просто взять безвозмездно дорогой презент cебе он не сможет – придется выкупать. Так что в порядке эксперимента можно попробовать преподнести какому-нибудь госслужащему что-нибудь эдакое, для начала тыщ за пять, и посмотреть, воспользуется ли он этой возможностью...