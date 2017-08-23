Глава МЧС велел выселить погорельцев из школ Ростова-на-Дону

Глава МЧС РФ Владимир Пучков распорядился разместить в гостиницах людей, пострадавших при пожаре в Ростове.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти могут занижать число погибших в результате пожара в Ростове-на-Дону. По официальным данным, в результате ЧП пострадали 58 человек, один человек скончался. Однако полицейский сообщил нашему корреспонденту на месте событий, что погибших больше одного.

Как пишет «Парламентская газета», в Ростове-на-Дону развёрнуты четыре пункта временного размещения (ПВР) для людей, потерявших жильё в результате ЧП. Погорельцев разместили в том числе в классах средней школы №5.

Глава МЧС Владимир Пучков поручил правительству Ростовской области перенести ПВР в гостиницы: «Люди должны жить в комфортных условиях, наиболее оптимальным местом будут гостиницы, а школы нужно подготовить к новому учебному году».

Пучков заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь по поручению президента РФ. Кроме того, погорельцам помогут восстановить утраченные при пожаре документы.

Огонь, вспыхнувший 21 августа в центральном районе Ростова-на-Дону, повредил свыше 120 домов. 600 человек были эвакуированы с места ЧП. Правительство России планирует выделить почти 600 миллионов рублей для выплат пострадавшим и утратившим своё имущество.