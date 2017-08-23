Общество
Источник: Коммерсантъ
09:12, 23 Августа 2017 Версия для печати

5 тысяч российских пилотов могут лишиться лицензий

Росавиация может лишить лицензий около пяти тысяч действующих пилотов.

Как пишет «Коммерсантъ», это следует из письма Росавиации в адрес Челябинского лётного училища гражданской авиации (ЧЛУГА). Там сказано, что ведомство отменило своё распоряжение от 2006 года, утверждавшее программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях России.

По мнению источника газеты, решение Росавиации приведёт к тому, что пилотные свидетельства потеряют примерно пять тысяч выпускников частных и государственных училищ, в том числе находящихся в городах Красный Кут, Бугуруслан и Сасово.

Ранее Росавиация отказалась продлевать срок действия сертификата ЧЛУГА на переподготовку пилотов.

В Росавиации и в училищах, которые затронуло решение ведомства, пока не прокомментировали ситуацию.

Генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак сказал, что последние события в сфере авиационного образования могут привести к сокращению числа лётчиков в РФ. По его словам, профессия пилота станет ещё более дефицитной, стоимость труда вырастет, а отток специалистов за рубеж увеличится.

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Ушаков Олег

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