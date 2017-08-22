Сотни человек остались без дома из-за пожара в Ростове-на-Дону

Под завалами одной из построек в Ростове-на-Дону спасатели нашли тело погибшего в пожаре.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что крупный пожар в Ростове-на-Дону мог возникнуть из-за поджога свалки.

Как сообщает ОТР, под завалами одного из домов было найдено тело погибшего в пожаре. Его личность пока не установлена.

Отмечается, что в результате пожара сгорели более ста домов, а без крыши над головой остались сотни человек.

По словам одного из погорельцев Ивана Дьяченко, пострадавших из-за пожара разместили на время в местной школе. Волонтеры приносят в пункты временного размещения одежду, продукты и лекарства.

По данным телеканала, горожане предлагали отменить празднование Дня государственного флага и отдать затраченные на него деньги пострадавшим, однако власти не собираются отменять концертную программу.