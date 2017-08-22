"Размосквичивание": зачем России нужна столица за Уралом?

Зачем снова поднимается вопрос о переносе столицы России, выяснял Sobesednik.ru.

На столичный статус Москвы в последнее время покушаются с завидной регулярностью. На прошлой неделе на стол президенту Путину легла записка от демографов о «размосквичивании» России. Эта идея постоянно вызывает живое обсуждение: щелкнуть по носу «жирующей» Москве желающих немало. К тому же разговоры о географической перекройке страны стабильно отвлекают от экономических и политических кризисов.

Но все заканчивается, как правило, на поиске альтернативы Москве. Главный аргумент за перенос столицы: Москва – не в центре карты, сбоку припека, а за Уралом вообще своя жизнь и население, которое столицу только по телевизору и видит. Но наш географический центр – это вам не в США, Канаде или Австралии, которые часто приводят в пример с их «нестоличными» и сравнительно небольшими столицами в Вашингтоне, Оттаве, Канберре. Там-то по большому счету все равно, сто-двести километров правее или левее – уровень жизни везде примерно одинаковый. Наш же географический центр до присоединения Крыма находился в Эвенкии, на берегу озера Виви. Места столь же красивые, сколь и труднодоступные, где обитают в основном оленеводы. После присоединения Крыма центр сместился в еще более дикое и безлюдное место, откуда до ближайшего населенного пункта – поселка Тура – лететь на вертолете 2 часа. Там, кстати, уже установили символический 8-метровый крест.

Нет, конечно, если поставят цель, у нас и в тундре построят очередную «златоглавую» – с пробками и коррупцией. Не говоря уже о более приспособленных претендентах – Челябинске, Новосибирске, Владивостоке. Но зачем?

Есть, пожалуй, только один здравый аргумент: Москва стала государством в государстве, единственным значимым центром притяжения. Такой перекос раздражает многих и по ту, и по эту сторону МКАДа. За карьерой едут в Москву, за деньгами – тоже. Получается, не так хорошо в столице, как уныло на большей части остальной страны. Но чтобы устранить это неравенство, не нужны игры в географию.