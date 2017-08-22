Общество
18:12, 22 Августа 2017 Версия для печати

Никиту Белых оставили под арестом до февраля 2018 года

Арест экс-губернатора Кировской области Никиты Белых продлили до 6 февраля 2018 года.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Белых на полгода», – цитирует «Интерфакс» постановление судьи Пресненского суда Москвы Татьяны Васюченко. Арест Белых установлен с момента поступления дела в суд, то есть с 6 августа.

Ранее избранную Белых меру пресечения судья посчитала законной и подтверждённой фактическими обстоятельствами дела.

Адвокат бывшего губернатора Дмитрий Кудряшов заявил РИА «Новости», что защита подала два ходатайства – о возврате дела в прокуратуру «в связи с допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями, препятствующими рассмотрению дела по существу», а также об исключении ряда доказательств: «Следствие отказалось приобщить к делу банковские документы и не допросило свидетеля защиты, подтверждающего невиновность моего подзащитного».

Другой защитник Белых, Андрей Грохотов, попросил суд изменить его подзащитному меру пресечения на более мягкую, так как 21 августа у экс-губернатора обнаружили катаракту по причине диабета.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По версии следствия, он совершал законные и незаконные действия в пользу АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». 28 июля президент РФ освободил Белых от должности губернатора Кировской области.

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