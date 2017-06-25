СК подключился к скандалу с медалью дочери чиновницы в Адыгее

Следователи начали проверку в связи с выдачей золой медали одной из выпускниц школы в Тахтамукайском районе Адыгеи.

«Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося», — сообщили «Интерфаксу» в Следственном управлении СК РФ по Адыгее.

На днях выпускница-медалист из Адыгеи заявила, что её одноклассница, которая «по счастливой случайности» оказалась дочерью руководителя управления образования Тахтамукайского района Светланы Паранук, получила медаль, несмотря на плохую успеваемость.

Выяснилось, что дочь чиновницы получила 33 балла на ЕГЭ по математике, 56 баллов — по обществознанию и 69 баллов — по русскому языку.

Светлану Паранук уволили с должности за нарушение закона о противодействии коррупции. Её дочь попросила директора своей школы лишить её медали по этическим соображениям.

По данным агентства, 13 выпускников школы №1 Тахтамукайского района, где разразился скандал, до сих пор не получили аттестаты об окончании школы. «В том числе своих аттестатов ждут ещё четыре медалиста из этого класса. Директору школы объявлен выговор. Всего в Тахтамукайском районе в этом году 38 медалистов», — рассказал собеседник агентства.