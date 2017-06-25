Общество
Источник: НТВ
16:53, 25 Июня 2017 Версия для печати

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram в считанные дни

Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил блокировку Telegram в ближайшие дни.

Ранее Sobesednik.ru писал о конфликте между Роскомнадзором и создателем Telegram Павлом Дуровым, который отказался официально регистрировать свой мессенджер в РФ. «Ещё ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — заявили в администрации Telegram. Глава Роскомнадзора в ответ обвинил Telegram в нейтральном отношении к террористам и преступникам, которые используют мессенджер.

25 июня глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров сообщил НТВ, что ведомство использует последнюю возможность, чтобы выстроить диалог с Павлом Дуровым. «Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал Жаров.

По его словам, Дуров «последовательно демонстрирует правовой нигилизм», а его отказ предоставлять спецслужбам данные пользователей Telegram позволяет террористам использовать мессенджер в своих целях.

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Ушаков Олег

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