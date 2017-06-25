Общество
Источник: Интерфакс
15:27, 25 Июня 2017 Версия для печати

Близкого к экс-главе Удмуртии депутата задержали в Ижевске

Задержание депутата гордумы Ижевска Захара Милостивенко связали с делом экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва.

В апреле Sobesednik.ru писал о задержании Александра Соловьёва по подозрению в получении взятки. Его арестовали до 4 сентября.

25 июня источник «Интерфакса» сообщил о задержании ижевского депутата Захара Милостивенко, который ранее возглавлял одну из дорожных организаций Удмуртии — ОАО «Автодормостпроект».

Собеседник агентства предположил, что задержание Милостивенко может быть связано с делом Соловьёва. Милостивенко якобы был близок семье экс-губернатора.

Официальные органы пока не комментировали ситуацию.

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