"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы

Синоптики предупредили об ухудшении погоды 25 июня: в Москве ожидается гроза и сильный ветер.

Согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра РФ сообщению, в воскресенье, 25 июня, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице ожидается гроза и порывы ветра до 15 м/с.

Отмечается, что «желтый» уровень указывает на потенциальную опасность погоды.

Предупреждение также действует в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.