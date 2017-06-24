Общество
Источник: Гидрометцентр РФ
15:12, 24 Июня 2017 Версия для печати

"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы

Синоптики предупредили об ухудшении погоды 25 июня: в Москве ожидается гроза и сильный ветер.

Согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра РФ сообщению, в воскресенье, 25 июня, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице ожидается гроза и порывы ветра до 15 м/с.

Отмечается, что «желтый» уровень указывает на потенциальную опасность погоды.

Предупреждение также действует в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

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