Тайны истории. Батька Нестор Махно и его Гуляйполе

Нестора Махно кто-то считает его чуть ли не главным головорезом Гражданской войны, кто-то – нашим Робин Гудом.

Каким был на самом деле один из самых ярких персонажей Гражданской войны, Sobesednik.ru рассказал профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и автор трех книг о Махно Александр Шубин.

Везунчик, анархист, поэт

Дочь Нестора Махно Елена рассказывала, что, когда крестили ее отца, на священнике загорелась ряса от свечи. Будущему предводителю тогда было несколько дней от роду, но в его родном селе Гуляйполе это восприняли как знак будущих великих и страшных событий.

Махно родился 7 ноября 1888 года, а родители записали его 1889 годом, чтобы он пошел в армию позже. Это лукавство потом спасло Нестору жизнь. Крестьянский сын, Махно в 17 лет связался с террористической анархистской организацией, которая промышляла в том числе и вооруженными нападениями. Молодой человек был приговорен к заключению, и, если бы не малолетство, его бы повесили.

В тюрьме Махно не раз наказывали, заковывали в кандалы за непослушание. Но там же он познакомился с теоретиком анархизма Петром Аршиновым, который помог молодому человеку в плане политобразования. Кстати, в тюрьме Махно писал романтические стихи, которые позже даже публиковал под псевдонимом Скромный.

Освободила Махно Февральская революция. Он вышел на свободу 29-летним и сразу окунулся в революцию. С одной стороны, он был очень уважаем как политкаторжанин, с другой – оказался ярким, самобытным оратором. Махно возглавил и профсоюз, и совет – вооруженный и довольно радикальный – и в итоге создал мощный революционный очаг.

Армия Махно всегда небольшими группами пробиралась в тыл врага Фото: YouTube

Батька в 29 лет

В советской истории Махно было принято считать бандитом, разбойником, главарем шайки. На самом деле он был предводителем одного из мощнейших повстанческих движений времен революции и Гражданской войны. В 1919 году Екатеринослав (потом – Днепропетровск, сейчас – Днепр. – Ред.) по очереди занимали разные армии – белые, красные, махновцы, и один из видных тогда журналистов, который враждебно относился ко всем армиям, довольно негативно писал и о белых, и о красных, которые устраивали грабежи. А махновцы у него представлены людьми достаточно организованными, такого террора при них, как при красных и белых, не было, обстановка была более спокойная, хотя репрессии против своих противников они, конечно, тоже проводили. Известен такой факт: при первой же информации о грабежах Махно лично расправился с виновными, зарубив их шашкой.

Нестору было всего 29 лет, когда его провозгласили батькой. После боя в Дебришках в октябре 1918 года, когда благодаря личной смелости Махно и его хорошо продуманному тактическому плану удалось разбить австро-венгерский батальон, другие командиры признали его как лидера: «Будь нашим батькой». А тактику партизанской борьбы махновцев потом еще долго изучали в советских военных учреждениях и применяли ее во время Великой Отечественной войны.

Социальный эксперимент

Махно был не за белых и не за красных. Он представлял третью силу, и она, надо сказать, пользовалась тогда немалой поддержкой. В начале 1919 года он занял достаточно обширный район на востоке Украины – это район нынешних городов Бердянска, Мариуполя, Волновахи, Днепропетровска (сейчас – Днепр), Запорожья.

Когда Махно занимал крупные города, он всегда говорил рабочим и крестьянам: капиталистов и помещиков я выгнал, теперь сами организовывайтесь, сами налаживайте производство, я вами руководить не собираюсь, теперь все ваше – фабрики, заводы, земля. Это было коренное отличие от коммунистов, которые говорили: фабрики – рабочим, но потом эти фабрики быстренько отбирали; говорили: земля – крестьянам, но потом начинали против этих же крестьян политику продразверстки. А Махно пытался проводить эксперимент вольного самоуправления. Но исторически Махно было отведено мало времени – в течение 1919–1920 годов, да еще с перерывами на военные действия, когда территорию пытались вернуть и белые, и красные.

Неуязвимый

Махно был ранен 12 раз, но оставался жив, несмотря на то, что пули летели в него со всех сторон. Говорили, что он заговоренный, что может воздействовать на людей силой взгляда, что чувствует опасность не хуже зверя, поэтому в последний момент всегда может ускользнуть.

Кстати, его армия была очень демократична. Это был пример того, что армия может быть эффективна и без муштры. Он ставил на самоорганизацию солдат, солдаты сами выбирали командиров. Они могли небольшими группами пробираться в тыл врага, чтобы потом собраться вместе и ударить с тыла. Это было большое преимущество. Махновцы тогда были даже эффективнее, чем регулярные армии белых и красных, поэтому и одерживали верх.

Махно несколько раз вступал в тактические союзы с красными, как в 1919 году, когда большевики пообещали ему оружие и боеприпасы за содействие. Но с белыми Батька никогда не объединялся, так как считал, что в случае победы они вернут помещиков, а этого крестьянский сын Махно допустить не хотел.

Был ли орден?

Был ли Махно тайно награжден орденом Красной Звезды – это одна из не разгаданных до сих пор загадок. Сохранилось старое фото Махно с неким значком на груди, в котором его поклонники разглядели орден Красной Звезды. К тому же жена Махно рассказывала, что награда была и ее вручил лично Ворошилов. Но, честно говоря, это трудно представить: Махно в тот момент как раз был в конфликте с большевиками и вряд ли они его награждали. К тому же все ордена имели номера и Махно в реестре нет.

С Лениным он, кстати, встречался. В официальных ленинских документах такой беседы не зафиксировано, но это не значит, что ее не было. Просто во время их встречи Махно был еще малоизвестен. Сам Махно очень реалистично описывает эту беседу, приводит много деталей, штрихов. И совершенно точно Махно общался с Овсеенко, Каменевым, Ворошиловым, но всегда держался независимо и не шел в подчинение.

Сокровища Махно

Махно при всем уровне, которого он достиг, все-таки не смог организовать всероссийское или хотя бы всеукраинское движение. Он сконцентрировался на своем родном районе – Гуляйполе – и окрестностях, хоть и совершал походы на правый берег Днепра и Дон, хотел дать землякам свободу. Что в планы коммунистов, конечно, не входило. После совместной удачной акции по форсированию Сиваша большевики резко, коварно и вероломно развернулись против махновцев. Многих убили, но сам Махно тогда спасся. После периода партизанщины батьке пришлось все-таки бежать в Европу.

Часть его сторонников вернулись в Россию и пытались найти «сокровища батьки Махно».

Часть сторонников Махно вернулись в Россию и пытались найти "сокровища батьки" Фото: YouTube

Безуспешно. Махно не мог накапливать средства, потому что ему нужно было много тратить на покупку боеприпасов, часть раздавал анархистам. Может, какие-то остатки он где-то и закопал, но не думаю, что много. И скорее всего это была бумага – купюры, ассигнации, потому что золото в первую очередь уходило на повседневные н­ужды.

Махно умер в эмиграции достаточно молодым, в 45 лет, – сказались ранения, недолеченный туберкулез. За границей Махно очень активно участвовал в анархистском движении, в теоретической полемике, давал советы испанским революционерам. Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез, куда, кстати, до сих пор часто приходят его почитатели.

– О личности Махно спорят до сих пор, – говорит Шубин. – Для одних он что-то вроде Емельки Пугачева, Степана Разина. Для других – символ борьбы за свободу. Фигура сложная, много было и жестокого. Но такое было время, да и трудно ожидать от командира повстанческого движения большого гуманизма. Но если вынести за скобки жестокость эпохи, на мой взгляд, Махно – это борец за социальную свободу. Во всяком случае, это не тот человек, который пытался воспользоваться ситуацией, чтобы набить свой карман. В дальнейшем в эмиграции он жил очень бедно, но оставался сторонником тех же идей, за которые и воевал.

Кстати:

Махновщина – анархо-кулацкое движение на Украине в 1918–1921 го­дах под руководством Н. И. Махно, одна из разновидностей мелкобуржуазной контрреволюции. Прошла сложную эволюцию от антипомещичьего повстанчества до кулацкого политического бандитизма.

(Советская историческая энциклопедия)